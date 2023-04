Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz nie miał litości dla Sławka. Jastrząb bronił się dzielnie. "Obibok"

Rolnicy. Podlasie. Bielenie drzewek owocowych to obowiązkowa sprawa każdego szanującego się gospodarza. Tydzień temu pokazaliśmy, jak Gienek i Sławek na prośbę Pauliny (córka Gienka) rozpoczęli bielenie wapnem drzewek. - Maluje się drzewka po to, żeby korę zabezpieczyć, żeby nie pękała - wytłumaczyła kobieta. Dzisiaj możecie się, co z tego wyszło. Paulina obserwowała postęp pracy i aktywnie uczestniczyła w malowaniu. - No to malujcie, bo u mnie nie ma czym - rzucił prowokacyjnie Gienek. "Specjalnie wylał, widziałem" - przekomarzał się Sławek. Druga ciekawa wymiana zdań miała miejsce w momencie, kiedy trzeba było dolać wody do wiaderka z wapnem. - Jak dolejemy wody, to u Jastrzębia na d*** zrobią się wrzody - zarymował Gienek. "Obibok to musi pogadać, chociaż ma zajęcie" - odpowiadał Sławek. Mimo wszystko zabawa przy malowaniu była przednia. W pewnym momencie Paulina i Sławek chcieli pomazać Gienka wapnem. Musicie to zobaczyć. Całe nagranie znajdziecie poniżej! Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę na Fokus TV o godz. 20.15.

