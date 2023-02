Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz naprawdę to zrobił! Ludzie z miasta mogą być w szoku

Rolnicy. Podlasie. W Ciemnoszyjach Justyna i Łukasz będą wybierać byczki przeznaczone do rozrodu. Rolnik nie będzie zadowolony z dostawcy paszy, który okaże się nierzetelny i spóźni się z dowozem. W Bolestach pszczelarz Artur odwiedzi Beatę i Janusza, aby sprawdzić, czy ule właściwie są zabezpieczone na zimę. Nauczy Antosia, wnuka gospodarzy, robienia woskowych dekoracji i świec. Dowiemy się, że wosk ma lecznicze właściwości. W Plutyczach wyjątkowa rzecz! Gienek z pomocą Jastrzębia i swojego zięcia, Przemka, będą ocieplać fundamenty domu. W tym celu wykorzysta ciuki ze słomą. 67-letni rolnik wyjaśni, że jest to sprawdzony sposób ocieplania budynków na Podlasiu i nazywa się "pryzba". - Taka popularna pryzba to jest po prostu od dziada do dziada - podsumował Gienek. Tymczasem córka Gienka przygotuje rolnikom ciepły posiłek. Premiera opisywanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę o godz. 20.15 na Fokus TV.

