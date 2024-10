Rolnicy. Podlasie. Jaki naprawdę jest Andrzej z Plutycz? Fan ujawnia całą prawdę

Uciekła z dziećmi do sąsiadów. Policjanci zatrzymali 46-latka

Rolnicy. Podlasie. Serial o rolnikach z Podlasia wypromował takie gwiazdy jak Emilia Korolczuk, Agnieszka i Jarek z Bronowa czy Gienek i Andrzej z Plutycz. Ci ostatni zdobyli przychylność widzów dzięki swojej skromności i naturalnemu zachowaniu przed kamerami. Jeszcze kilka lat temu ich dom i gospodarstwo wyglądało zupełnie inaczej niż teraz. Nie było łazienki, dom był zaniedbany, a na podwórku dominowało wszechobecne "słynne błoto". Dzięki wsparciu fanów i pracy samego Andrzeja, udało się ogarnąć gospodarstwo do naprawdę przyzwoitego poziomu, a to nie koniec inwestycji. Andrzeja oraz Gienka Onopiuków regularnie odwiedzają fani z całej Polski. Jeden z widzów, pan Piotr, podzielił się w internecie swoimi spostrzeżeniami. Okazuje się, że sława nie wpłynęła negatywnie na rolników. - Byłem już dwa razy u Andrzeja i Pana Gienka. To są naprawdę porządni i mili ludzie. Nie udają nikogo jak większość... oglądam ich regularnie i jestem fanem. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia! Ps. Ziemniaki są naprawdę dobre tak jak mówiliście! - napisał pod jednym z filmików, które ukazały się na oficjalnym kanale Gienek i Andrzej Plutycz.

Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie można oglądać w każdą niedzielę o godz. 20 na kanale Fokus TV.

