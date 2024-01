Rolnicy. Podlasie. Justyna i Łukasz poznali się w internecie. Tak wyglądali na swoim ślubie. Maciorowscy zadali szyku! Fanka: O boziu

Wypadek wojskowej ciężarówki na Podlasiu. 11 żołnierzy trafiło do szpitala

Rolnicy. Podlasie. Justyna i Łukasz Maciorowscy to wyjątkowo zgrane małżeństwo, które sprawnie gospodaruje w Ciemnoszyjach. Małżeństwo ma jasny podział obowiązków. Ona odpowiada za gospodarstwo, a on za firmę usługową oraz pracę na polu. Obowiązków mają dużo, dlatego każdą wolną chwilę spędzają w rodzinnym gronie (mają 4 dzieci). Justyna i Łukasz są zgodnym małżeństwem od 13 lat. Co ciekawe, poznali się w internecie. Niedawno Justyna na swoim profilu na TikToku opublikowała zdjęcie ze ślubu. Trzeba przyznać, że wyglądali pięknie! "O boziu nie poznałam na zdjęciu ładnie", "super wyglądacie", "jak ten czas leci" - komentują fani. Zdjęcie możecie zobaczyć pod tekstem. Przypominamy, że Justynę i Łukasza możecie oglądać w serialu Rolnicy. Podlasie, który jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na kanale Fokus TV.

