Rolnicy. Podlasie. Justyna mówi, jaka jest prawda. Ludzie tego nie wiedzieli, a pisali straszne rzeczy. "Pozdrowienia dla hejterów"

Rolnicy. Podlasie. Justyna i Łukasz Maciorowscy ze wsi Ciemnoszyje zadebiutowali w serialu kilka lat temu, dokładnie w drugim odcinku trzeciej serii. Fani polubili ich za pracowitość, zaradność oraz piękne relacje rodzinne (mają trzech synów i jedną córkę). Można ich obserwować również na Facebooku, gdzie Justyna i Łukasz dzielą się z fanami ciekawostkami ze swojego życia. Justyna niedawno wrzuciła zdjęcie, na którym pochwaliła się imponującą metamorfozą. Kobieta wyraźnie wyszczuplała. - Dwa zdjęcia zrobione w odstępie sześciu miesięcy. Czy mój charakter, charyzma, upór w dążeniu do celu przez ten czas się zmieniły? Nie. Czy postrzeganie mojej osoby w mediach uległo zmianie? Oczywiście, że tak. Zapytacie dlaczego? Ponieważ skoro byłam gruba, to zapewne: leniwa, złośliwa, grubiańska. Nikt nie brał nawet pod uwagę, że mogę mieć inne problemy zdrowotne i nadwaga była ich objawem - napisała Justyna.

Trzeba przyznać, że różnica jest zdecydowanie na plus. Pozostaje pogratulować silnej woli. Jedna z internautek tak to podsumowała: "Cudowna, wielkie gratulacje, wyglądasz cudownie." - Najłatwiej ocenia się książkę po okładce. Dziś, po tych doświadczeniach, jestem silniejsza, jest mi lżej. Zarówno na ciele jak i na duszy. Jako ostatnie dodam, że pewne rzeczy nigdy się nie zmienią - bez obaw, pomimo dużego spadku wagi nadal mam dość duża du*ę by zmieścić w niej cały internetowy hejt. Zabawne, że w "prawdziwym" życiu nigdy go nie doświadczyłam. Pozdrawiam internetowych hejterów - zakończyła swój wpis bohaterka serialu Rolnicy. Podlasie. Zdjęcie "odmienionej" Justyny możecie zobaczyć pod tym artykułem.

Kim jest Justyna z Rolnicy. Podlasie?

Justyna z wykształcenia jest pielęgniarką. Z Łukaszem poznała się 15 lat temu, co ciekawe - przez internet. Małżeństwo ma jasny podział obowiązków: ona odpowiada za gospodarstwo, a on za firmę usługową oraz uprawę pól. - Jeśli się kocha to co się robi to nigdy się nie jest w pracy - zdradziła nam kiedyś Justyna. W wolnych chwilach Łukasz wraz ze swoimi synami majsterkuje w warsztacie, Justyna z córką robią sękacze albo relaksują się w ogrodzie.

Serial Rolnicy. Podlasie można oglądać w każdą niedzielę o godz. 20 na kanale Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Poznajcie Justynę ze wsi Ciemnoszyje