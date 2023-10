Rolnicy. Podlasie. Poważny problem Andrzeja z Plutycz. Dawno nie było takiego "poruszenia"

Rolnicy. Podlasie, odcinek 41 (sezon piąty). Do Jurka i Wiesi przyjedzie Agnieszka i Jarek z Bronowa. Agnieszka wraz z dziećmi pomoże Wiesi przygotować wiązankę kwiatów i ziół, która będzie święcona w cerkwi na święto Wniebowzięcia. Z kolei Jurek z Jarkiem będą czekać na kupców dwóch źrebaków. Konie bardzo się spodobają nowym właścicielom. Do Moniki z Pokaniewa przyjedzie kuzynka Ewa, która pomoże jej zrobić wianki do strojów dożynkowych. Monika zaprezentuje piękną suknię, jaką uszyła jej krawcowa na uroczystości jubileuszu Związku Podlaskiego. Tymczasem w Plutyczach Gienek, Andrzej i Sławek będą zajadać się babką ziemniaczaną, którą przygotowała Paulina (córka Gienka). Przyjdzie Walek, który pomoże uruchomić kopaczkę do ziemniaków. W międzyczasie Gienka odwiedzi także Bogdan z Krzyśkiem. Okazuje się, że kopaczka będzie wymagała poważnej naprawy w warsztacie Walka w Strabli. Andrzej uruchomi ciągnik i zawiezie maszynę do Strabli. Bogdan zabierze resztę ekipy swoim samochodem. Naprawą maszyn zajmą się wszyscy. - Boje się dotykać, jeszcze odpadnie - komentował Krzysiek. Emisja zapowiadanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę 8 października o godz. 20 na Fokus TV. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun odcinka.

Rolnicy. Podlasie. Gienek prosi o pomoc Walka. "Jak dla ciebie..."