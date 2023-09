Rolnicy. Podlasie. Przed Gienkiem trudna decyzja. Nie będzie od tego odwrotu. Paulina: "Trzeba coś zrobić"

Boćki. Co za wstyd! Kobieta zrobiła to w aptece. Co ona myślała?

Rolnicy. Podlasie. Tydzień temu pokazaliśmy jak Andrzej wraz z ojcem, siostrą i Sławkiem wybrali się na poszukiwania koni, które uciekły z pastwiska i rozbiegły się po okolicy. Niestety trwało to dłużej niż zakładał 40-letni rolnik. Mężczyzna został sam, a Gienek i Jastrząb udali się do Pauliny na obiad. Na stole wylądowały pierogi z jagodami. Podczas uczty pojawił się wątek koni, a konkretnie ich sprzedaży. Propozycje pozbycia się zwierząt rzuciła Paulina. - Trzeba coś z nimi zrobić. Póki jeszcze ładne konie, masywne, mogą jeszcze komuś posłużyć. Za te pieniądze można kupić np. bydła mięsnego - zaproponowała kobieta. Paulina podkreślała, że opieka nad zwierzętami to duży obowiązek i tak naprawdę nie ma z nich pożytku. Do tego dochodzą szkody, które robią, gdy uciekną. - Koń to przeżytek - podsumowała. Gienek spokojne wysłuchał córki, a następnie odparł, że ciężko byłoby mu pozbyć się ukochanych zwierząt. - Całe życie hodowałem konie. Przywykłem. Tobie dobrze powiedzieć "sprzedać konie". Ja je kocham - dodał. Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę na Fokus TV o godz. 20.