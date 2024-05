Rolnicy. Podlasie. Robił "rewolucje" w Plutyczach i ujawnił prawdę. Mocne słowa

Rolnicy. Podlasie. O czym będzie 19 odcinek VI sezonu? Jarek z Bronowa przywiezie zboże, które trzeba będzie załadować do silosu. Rolnik wejdzie na konstrukcje, aby sprawdzić, czy zbiornik na pewno wszystko pomieści. Agnieszka pomoże mu podłączyć dmuchawę transportującą ziarno. Tymczasem w Pokaniewie Monika i Tomek przyjmą kupców zainteresowanych kupnem byka z ich stada. Wybór nie będzie łatwy. Osobną sprawa to kwestia ceny. Trzeba też będzie złapać byka. - Musiałaś założyć czerwone ubranie? - pyta mąż Moniki, która swoim strojem będzie ściągać uwagę zwierzęcia. Natomiast w Plutyczach dalszy ciąg porządkowania podwórka. Przypominamy, że w obejściu u Gienka i Andrzeja trwa prawdziwa rewolucja polegająca na tym, że zniknie wreszcie słynne błoto. Marcin będzie nadzorować układanie kostki. - Zero pojęcia. Czarna magia. Nie wiedzieli w ogóle co z czym - podsumował zaangażowanie swoich "pomocników" Marcin. Korzystając z ładnej pogody, Andrzej będzie siać na polu owiec wypożyczoną maszyną. Pomogą mu Gienek i Sławek. Emisja opisywanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę 12 maja o godz. 20 na kanale Fokus TV. Poniżej znajduje się zwiastun odcinka.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz zdradza plany. Ogromne zmiany