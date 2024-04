Rolnicy. Podlasie. Tak wyglądały zaręczyny Tomka i Moniki z Pokaniewa. "To była nasza prywatna sprawa". Ile kosztował pierścionek?

Rolnicy. Podlasie. Tomek i Monika z Pokaniewa to wyjątkowo zgodne małżeństwo, które mimo że ma na głowie mnóstwo obowiązków (prowadzą prężnie rozwijające się gospodarstwo), to potrafią znaleźć czas dla siebie. Podczas naszej ostatniej wizyty w Pokaniewie ("Super Express" jako jedyna redakcja w Polsce może obserwować proces powstawania serialu) mogliśmy posłuchać opowieści o tym, jak wyglądały zaręczyny Tomka i Moniki. - Mój mąż jest bardzo skrytym człowiekiem, więc nasze oświadczyny nie były jakimś wielkim gestem. To była nasza prywatna sprawa. Rodzice zostali tylko poinformowali jak im pokazałam pierścionek - zdradziła Monika. - Mąż ma gest i pierścionek był naprawdę piękny. Nadal go mam - dodała. "Na nawozy nie poszło, ale pierścionek kupiłem" - uzupełnił Tomek. Cała rozmowa na wideo, które jest dostępne w tym artykule.

Rolnicy. Podlasie to serial o rolnikach z Podlasia. Jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV. Produkcja wypromowała takie gwiazdy jak Gienek i Andrzej z Plutycz oraz Emilia Korolczuk z Laszek, która startuje w tegorocznych wyborach samorządowych.

Rolnicy. Podlasie. Jak wyglądały zaręczyny Tomka i Moniki? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.