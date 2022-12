Rolnicy. Podlasie. W Plutyczach jak w cyrku. "Ale jaja!". Chłopaki z Moniek skradli show [WIDEO]

Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz oraz Sławek zwany Jastrzębiem toczyli bele siana z jednego miejsca podwórka na drugie. W pracy wsparli ich znani już widzom pomocnicy z Moniek. Panowie grali pierwsze skrzypce. Najpierw trzeba było zrzucić bele z przyczepy. Spadająca bela niemal stratowała przechodzącego obok Jastrzębia. Chwila nieuwagi Sławka mogła kosztować go zdrowie. - Uciekaj, uciekaj! Co ty tak, o? Zaraz przygniecie i będziesz miał skrzydła przygniecione - denerwowali się mężczyźni. Następnie panowie wspólnymi siłami turlali bele w stronę obory. Sławek wpadł na pomysł, aby wejść na belę i wprawić ją w ruch nogami. Było mnóstwo śmiechu. Przekonacie się sami oglądając nasze wideo. Materiał powstał w ramach naszej akcji "Making of Rolnicy. Podlasie". Super Express jako jedyny może podglądać twórców serialu podczas ich pracy. Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20:15 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Hiszpanka, bele siana i cyrkowe popisy. Wesoło w Plutyczach