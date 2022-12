Rolnicy. Podlasie. Walek wściekły na Gienka. "Ty zawsze...". Dalszy ciąg awantury w Plutyczach [WIDEO]

Rolnicy. Podlasie. Walek to uznany fachowiec, który często wspiera Gienka z Plutycz swoją wiedzą i doświadczeniem. Fani polubili Walentego, który idealnie uzupełnia trio, w którym jest jeszcze Gienek i Sławek. Tydzień temu pokazaliśmy, jak podczas naprawy drzwi do obory (nowe zamknięcie i uchwyt) Walek denerwował się na Gienka. - Ty dobry jesteś pomocnik. Ja ciebie znam - mówił Walek. Gienek bronił się rzucając żartami, co jednak jeszcze bardziej irytowało Walka. Teraz możecie zobaczyć jak zakończyła się ta cała historia. Walek wywiercił dziurę w drzwiach, następnie poprosił Gienka o przykręcenie śrubki. - A kto kręci... - zaczął swoje powiedzonko 67-latek. Walek nie wytrzymał. - Dobra! Ty zawsze te historie. Nie ma innej gadki. Co z tego, że ty kręcisz, a nie wychodzi? - pytał retorycznie Walenty. Finalnie udało się skończyć robotę, ale atmosfera była gęsta do samego końca. - Sprawdź, a jak coś to ja usuwam to - grzmiał Walenty. - A ile to będzie kosztowało? - zapytał Gienek. Zobaczcie, co na to odpowiedział Walek. Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20.15 na Fokus TV.

