Rolnicy. Podlasie. Wielka zmiana w Plutyczach. To trzeba zobaczyć! Andrzej mówi wprost. Chodzi o kobietę

Rolnicy. Podlasie, odcinek 11 (sezon piąty). W Ciemnoszyjach niedaleko Grajewa spore wyzwanie czeka na Justynę. Kobieta wkrótce ma podejść do egzaminu na kursie spawalniczym. Dzięki certyfikatowi będzie mogła starać się o dopłatę do nowej inwestycji w gospodarstwie. Musi powtórzyć spawanie pionowe. Ostatnie próby wykona pod okiem męża Łukasza. Bogdana w Borowskich Ciborach odwiedzi Darek, ekspert od spraw powożenia. Mężczyzna ma pomóc w zaprzęgnięciu konia do wozu. Cała rodzina Bogdana wybierze się do lasu po drzewo, aby przyzwyczaić zwierzę do pracy w terenie. Koń sprawdzi się doskonale. W Plutyczach ogromna zmiana. W domu Gienka i Andrzeja miał miejsce remont: odmalowane ściany, nowa podłoga i meble. Walek i Sławek będą zachwyceni. - Zaczynam bardziej dbać o dom, bo chcę poznać dziewczynę - oznajmił 40-latek. W tym odcinku zobaczymy również, jak rolnicy usuwają pień ściętego drzewa. W tym celu będą musieli najpierw uruchomić ciągnik, który odmówił posłuszeństwa. Emisja opisywanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę, 12 marca, na Fokus TV. Premiera tradycyjnie o godz. 20.15. Zwiastun odcinka pod artykułem.

