Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej z Plutycz znowu mają problem. Sytuacja się powtarza! "Zobaczyły ojca i..."

Rolnicy. Podlasie, odcinek 3 (sezon piąty). W Haćkach Michał, Natalia i Olek będą konserwować buraki na zimę. Warzywa najpierw będzie trzeba podgotować, a następnie zawekować. Po wszystkim rolnicy pojadą karmić krowy i przygotowywać pole do pracy, usuwając z niego duże kamienie, które mogą uszkodzić maszyny. W Plutyczach Gienek, Andrzej i Jastrząb będą musieli naprawić uszkodzone ogrodzenie na pastwisku nad Orlanką. Stado koni rozbiegło się po okolicy i trzeba będzie zagnać je w jedno miejsce. - Zobaczyły ojca i gdzieś się zerwały - powiedział Andrzej z Plutycz. Wesprą ich w tym inni bohaterowie serialu: Jarek i Maciek. Podobną sytuację opisywaliśmy w jednym z naszych poprzednich artykułów: Rolnicy. Podlasie. Ogrodzenie zniszczone, koni nie ma. Andrzej z Plutycz: To co ja zrobię?

Rolnicy. Podlasie. Tomek z Pokaniewa ma tani prąd. Inwestycja w biogazownię okazała się sukcesem

W Pokaniewie Tomek podda testom nakładkę służącą do zbioru słonecznika. Wraz z operatorem Wieśkiem wypróbują maszynę. Sprzęt będzie spisywał się należycie, a wilgotność ziarna okaże się zadowalająca. Rolnik sprawdzi także jak sprawuje się biogazownia. Decyzja o zainwestowaniu w energię z gnojowicy okaże się słuszna. Dzięki temu Tomek ma tani prąd. Premiera zapowiadanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę (15 stycznia) o godz. 20.15.