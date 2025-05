Czołowe zderzenie z ciężarówką. Tragiczny wypadek na Podlasiu

Juwenalia Białystok 2025. To będzie najlepsza impreza studencka w Polsce! Dwa dni koncertów. Kapitalne zespoły!

We wtorek (13.05) na trasie Białystok - Augustów doszło do tragicznego wypadku. Na DK8, na wysokości miejscowości Krasne Stare (powiat moniecki), samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką. Zginął kierowca osobówki. - Jak wskazują wstępne ustalenia na miejscu wypadku kierowca mercedesa z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał wprost pod ciężarówkę niestety nie przeżył tego zdarzenia. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala - przekazał Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP w Białymstoku.

Objazdy dla samochodów ciężarowych już w Białymstoku; policjanci kierują na DK 65. W Augustowie policjanci ciężarówki kierują również na DK 65. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.