Rolnicy. Podlasie. Zmiany u Andrzeja z Plutycz. Wszystko się zmieni

Rolnicy. Podlasie. Co ciekawego wydarzy się w nowym odcinku? W Plutyczach praca wre od samego rana. Andrzej, Gienek, Sławek i Jarek, korzystając z ładowarki, robią wielkie porządki w oborze. - Jak robiłem widłami ten obornik to woziłem około miesiąca, a teraz jak jest maszyna to tak do tygodnia czasu - cieszy się 42-letni Andrzej. Zaległy obornik, zwany przez nich „bogactwem wsi”, trafi na pola jako wartościowy nawóz. Dzięki zaangażowaniu całej ekipy prace przebiegają sprawnie i wydajnie. Po zakończeniu porządków panowie wybiorą się do Strabli, by wspólnie z Walkiem zająć się naprawą lawety.

W Laszkach oswajanie kucyka

Z kolei w Laszkach, Emilka z pomocą mamy, babci i… niezwykłej kukły Marzenki będą oswajać kucyka Wikę z siodłem. Pomysłowość gospodyni sprawia, że cały proces przebiega wyjątkowo szybko i zabawnie. – Takiego cyrku jeszcze w Laszkach nie było – śmieje się Emilka, zadowolona z efektów kreatywnego szkolenia zwierzęcia.

W Pokaniewie praca i troska o ziemię

Tymczasem gospodarze z Pokaniewa – Tomek, Monika i Wiesiek – zajmują się porządkami w stanowiskach dla byczków. Obornik, który zbierają, również trafi na pola, by wspomóc rośliny w nadchodzącym sezonie. Tomek dodatkowo podpowiada, jak radzić sobie z problemem suszy i jak najlepiej dbać o glebę.

Nowy odcinek Rolnicy. Podlasie już w niedzielę (13.04) o godzinie 20 na antenie Fokus TV. Zwiastun odcinka poniżej.

Serial Rolnicy. Podlasie

Rolnicy. Podlasie to serial dokumentalny emitowany na antenie FOKUS TV, który pokazuje codzienne życie gospodarzy z Podlasia. Kamery towarzyszą rolnikom przy pracy w polu, oborze i na podwórku, ale też w momentach rodzinnych i towarzyskich. Widzowie śledzą nie tylko ciężką pracę na roli, lecz także autentyczne emocje, lokalne zwyczaje, tradycję oraz humor mieszkańców wsi.

W serialu występują m.in. popularni bohaterowie tacy jak Gienek i Andrzej z Plutycz, Emilka z Laszek czy Tomek i Monika z Pokaniewa. Każdy z nich prowadzi gospodarstwo na swój sposób, a program pokazuje różnorodność wiejskiego życia — od nowoczesnych maszyn po tradycyjne metody.