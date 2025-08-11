Barokowa perła Białegostoku. Pałac Branickich to największa atrakcja turystyczna miasta

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2025-08-11 12:54

Jedna z najpiękniejszych rezydencji barokowych w Polsce cieszy oko mieszkańców i turystów. Pałac Branickich w Białymstoku, zwany „Wersalem Podlasia”, to nie tylko świadek historii, ale też symbol miasta, który łączy elegancję architektury z urokiem ogrodów w stylu francuskim.

  • Historia pałacu sięga XV wieku – początkowo stał tu drewniany dwór obronny
  • Przebudowany w stylu barokowym pod koniec XVII wieku
  • Największy rozkwit w XVIII wieku za czasów hetmana Jana Klemensa Branickiego
  • Wzorowany na francuskim Wersalu – stąd przydomek „Wersal Podlasia”
  • W czasie II wojny światowej poważnie zniszczony, odbudowany w latach 1946–1960
  • Obecnie mieści siedzibę Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Historia dzisiejszego Pałacu Branickich sięga XV wieku, kiedy w miejscu obecnej rezydencji znajdował się drewniany dwór obronny. W kolejnych stuleciach przekształcono go w murowany zamek. Przełom nastąpił pod koniec XVII wieku, kiedy ówczesny właściciel, Stefan Mikołaj Branicki, zlecił przebudowę w stylu barokowym. Prawdziwy rozkwit pałacu miał miejsce w XVIII wieku za czasów hetmana Jana Klemensa Branickiego – jednego z najbogatszych magnatów Rzeczypospolitej. To on nadał rezydencji reprezentacyjny, francuski charakter, wzorowany na Wersalu. Pałac stał się centrum życia towarzyskiego, politycznego i kulturalnego regionu, przyciągając artystów, dyplomatów i arystokrację.

Wojenne zniszczenia i odbudowa

Podczas II wojny światowej pałac został poważnie zniszczony. Po wojnie, w latach 1946–1960, rozpoczęto jego odbudowę, starając się wiernie odtworzyć pierwotny wygląd rezydencji. Dziś w pałacu mieści się siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a jego wnętrza pełnią zarówno funkcje reprezentacyjne, jak i edukacyjne.

Zobacz też: Hotel Ritz wręcz ociekał luksusem. Miał windy, marmury i elity. Dziś nie ma po nim śladu

Architektura i ogrody

Pałac Branickich to perła polskiego baroku. Charakteryzuje się symetryczną bryłą, bogato zdobioną fasadą i reprezentacyjnymi schodami. Kompleks obejmuje także rozległe ogrody w stylu francuskim z fontannami, rzeźbami i starannie przystrzyżonymi alejami. Na tyłach znajduje się tzw. ogród dolny, a całość harmonijnie łączy się z zielenią Lasu Zwierzynieckiego.

Zobacz też: 100 niesamowitych zdjęć Białegostoku. Archiwalne fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Dziś Pałac Branickich jest jednym z najważniejszych zabytków Białegostoku i symbolem miasta. Odwiedzają go turyści z całego świata, a jego wizerunek pojawia się w materiałach promujących Podlasie. To miejsce, w którym historia, architektura i natura tworzą wyjątkową całość.

Pałac Branickich to największa atrakcja turystyczna Białegostoku
8 zdjęć
Quiz. Białystok. Prawda czy fałsz?
Pytanie 1 z 10
W Białymstoku jest mural z podobizną Zenka Martyniuka.
Białystok. Kierowca suzuki uciekał przed policją, bo się... przestraszył
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIAŁYSTOK