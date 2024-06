Rowerzysta zginął pod kołami ciężarówki. Tragiczny wypadek w Bielsku Podlaskim

Kolejny funkcjonariusz Straży Granicznej raniony przez migranta. Trafił do szpitala

Do tego tragicznego wypadku doszło we wtorek (4.06) około godziny 16. U zbiegu ulic 11 Listopada i ul. Wyszyńskiego w Bielsku Podlaskim, przy przejeździe kolejowym, samochód ciężarowy potrącił rowerzystę. - Doszło do zdarzenia z udziałem samochodu ciężarowego i rowerzysty, w wyniku którego rowerzysta zmarł - przekazała nadkom. Agnieszka Dąbrowska oficer prasowy KPP w Bielsku Podlaskim.

Jak nieuficjalnie ustalił lokalny portal bielsk.eu, kierowca ciężarówki jechał ul. Wyszyńskiego i skręcał w 11 Listopada. Na udostępnionych przez portal zdjęciach widać, że rower znajduje się pod kołami pojazdu. - Policjanci na miejscu ustalają szczegóły i organizują objazdy - poinformowała zaraz po wypadku nadkom. Dąbrowska.