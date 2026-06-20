Wakacyjna odsłona Podlaskiego Bonu Turystycznego! Rozdają 3000 voucherów po 300 zł

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3 tysiące bonów do zdobycia. Nabór rusza w sobotę
Podlaski Bon Turystyczny powstał z inicjatywy władz województwa, aby wesprzeć lokalną branżę turystyczną, która od kilku lat zmaga się ze skutkami sytuacji przy granicy z Białorusią. Program ma także zachęcać Polaków do odwiedzania regionu i przełamywać obawy związane z bezpieczeństwem na wschodzie kraju.
Przedsięwzięcie realizowane jest już drugi rok z rzędu przez samorząd województwa wspólnie z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną. O wsparcie mogą ubiegać się osoby pełnoletnie mieszkające w Polsce, które planują samodzielny wyjazd do województwa podlaskiego.
Dofinansowanie można wykorzystać wyłącznie w hotelach, pensjonatach i innych obiektach noclegowych uczestniczących w programie.
Na drugą edycję projektu przeznaczono łącznie ponad 2 mln zł. W ramach wiosennego naboru rozdysponowano ponad 2,6 tys. voucherów o wartości 300 zł każdy. Aby skorzystać z dopłaty, należało zarezerwować pobyt obejmujący minimum dwa noclegi.
Wakacyjna pula będzie dostępna od soboty między godziną 11 a 12 za pośrednictwem strony internetowej programu. Tak jak wcześniej, wartość wsparcia wyniesie 300 zł, jednak tym razem warunkiem będzie pobyt trwający co najmniej trzy noce w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia.
Na letnią odsłonę programu przeznaczono 900 tys. zł, co pozwoli na wydanie 3 tys. bonów. Poprzednie nabory pokazały, że chętnych nie brakuje, a wszystkie środki były rezerwowane w ciągu zaledwie kilku minut.
Jesienią zamiast bonu będzie czek turystyczny
Pierwotnie budżet przeznaczony na wakacyjną turę miał być mniejszy. Ostatecznie samorząd zdecydował się zwiększyć pulę środków, wykorzystując pieniądze, które prawdopodobnie pozostaną niewykorzystane w edycji wiosennej. Dodatkowe fundusze przesunięto również z zaplanowanej wcześniej puli jesiennej.
Wiosenna odsłona programu nadal trwa i zakończy się wraz z końcem czerwca. Do tej pory wykorzystano około 65 proc. dostępnych voucherów. Rok temu o tej samej porze poziom wykorzystania środków wynosił około 70 proc.
Jak zapowiada dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Katarzyna Sadowska, od jesieni program będzie funkcjonował w zmienionej formule.
- Słowo „bon” zamieniamy na „czek”, dołączamy dodatkowo pulę środków z ministerstwa - dodała.
Nowa odsłona programu ma być realizowana przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na ten cel przewidziano około 2,5 mln zł. Część środków zostanie przeznaczona specjalnie dla seniorów oraz rodzin wychowujących większą liczbę dzieci.