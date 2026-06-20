Wakacyjna odsłona Podlaskiego Bonu Turystycznego! Rozdają 3000 voucherów po 300 zł

PAP
PAP
D.P
2026-06-20 8:54

Wakacyjna edycja Podlaskiego Bonu Turystycznego startuje już 20 czerwca. Osoby planujące urlop na Podlasiu będą mogły starać się o dopłatę do noclegów w wysokości 300 zł. Do rozdania przygotowano 3 tysiące voucherów, a zainteresowanie programem od początku jest ogromne – w poprzednich naborach dostępna pula wyczerpywała się błyskawicznie.

Kobieta siedzi obok dużej, czerwonej walizki, trzymając w ręku paszport. Jest gotowa na podróż, być może na wakacje, na które można dostać bon turystyczny. O zasadach wakacyjnej odsłony Podlaskiego Bonu Turystycznego przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Pixabay.com

3 tysiące bonów do zdobycia. Nabór rusza w sobotę

Podlaski Bon Turystyczny powstał z inicjatywy władz województwa, aby wesprzeć lokalną branżę turystyczną, która od kilku lat zmaga się ze skutkami sytuacji przy granicy z Białorusią. Program ma także zachęcać Polaków do odwiedzania regionu i przełamywać obawy związane z bezpieczeństwem na wschodzie kraju.

Przedsięwzięcie realizowane jest już drugi rok z rzędu przez samorząd województwa wspólnie z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną. O wsparcie mogą ubiegać się osoby pełnoletnie mieszkające w Polsce, które planują samodzielny wyjazd do województwa podlaskiego.

Dofinansowanie można wykorzystać wyłącznie w hotelach, pensjonatach i innych obiektach noclegowych uczestniczących w programie.

Na drugą edycję projektu przeznaczono łącznie ponad 2 mln zł. W ramach wiosennego naboru rozdysponowano ponad 2,6 tys. voucherów o wartości 300 zł każdy. Aby skorzystać z dopłaty, należało zarezerwować pobyt obejmujący minimum dwa noclegi.

Wakacyjna pula będzie dostępna od soboty między godziną 11 a 12 za pośrednictwem strony internetowej programu. Tak jak wcześniej, wartość wsparcia wyniesie 300 zł, jednak tym razem warunkiem będzie pobyt trwający co najmniej trzy noce w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia.

Na letnią odsłonę programu przeznaczono 900 tys. zł, co pozwoli na wydanie 3 tys. bonów. Poprzednie nabory pokazały, że chętnych nie brakuje, a wszystkie środki były rezerwowane w ciągu zaledwie kilku minut.

Jesienią zamiast bonu będzie czek turystyczny

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Pierwotnie budżet przeznaczony na wakacyjną turę miał być mniejszy. Ostatecznie samorząd zdecydował się zwiększyć pulę środków, wykorzystując pieniądze, które prawdopodobnie pozostaną niewykorzystane w edycji wiosennej. Dodatkowe fundusze przesunięto również z zaplanowanej wcześniej puli jesiennej.

Wiosenna odsłona programu nadal trwa i zakończy się wraz z końcem czerwca. Do tej pory wykorzystano około 65 proc. dostępnych voucherów. Rok temu o tej samej porze poziom wykorzystania środków wynosił około 70 proc.

Jak zapowiada dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Katarzyna Sadowska, od jesieni program będzie funkcjonował w zmienionej formule.

- Słowo „bon” zamieniamy na „czek”, dołączamy dodatkowo pulę środków z ministerstwa - dodała.

Nowa odsłona programu ma być realizowana przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na ten cel przewidziano około 2,5 mln zł. Część środków zostanie przeznaczona specjalnie dla seniorów oraz rodzin wychowujących większą liczbę dzieci. 

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