To miejsce w Puszczy Augustowskiej skrywa niezwykłą tajemnicę

Tajemnica drewnianego krzyża. Zaskakująca historia w Puszczy Augustowskiej

Teren uroczyska otoczony jest drewnianym płotem, za którym kryje się zbudowana w 1990 roku kaplica, a także rozsiane wokół kapliczki oraz krzyże wykonane z kamienia i drewna. Wzrok przyciąga zwłaszcza stary krzyż z drewna, na którym widnieje intrygująca tabliczka z datą 1283 rok, sugerująca fundację przez ochrzczonych Jaćwingów. Oficjalny portal miejski Augustowa traktuje te doniesienia jako istotną część lokalnych podań historycznych.

Z tym leśnym zakątkiem nierozerwalnie łączą się również liczne legendy o cudownych ozdrowieniach. Jak można przeczytać na stronie urzędu gminy Augustów, to właśnie cudowne uzdrowienia dały początek nazwie Święte Miejsce. Każdego roku, dokładnie w dniu świętego Jana, gromadzą się tutaj wierni na uroczystym nabożeństwie.

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Aby zobaczyć to unikatowe uroczysko na własne oczy, trzeba pokonać malowniczą leśną drogę. Serwis Podlaskie Travel wskazuje, że do tego ukrytego w Puszczy Augustowskiej obszaru prowadzi szlak wzdłuż doliny rzeki Rospudy. Obecnie skromna budowla sakralna zagubiona pośród drzew stanowi żywy pomnik wielowiekowych dziejów. Prawdziwe wydarzenia z przeszłości płynnie przeplatają się tu z ludowymi wierzeniami, czyniąc tę lokalizację jedną z największych zagadek w rejonie Augustowa.

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Puszcza Białowieska – ostatnia taka puszcza w Europie. Zdjęcia: