To miejsce w Puszczy Augustowskiej skrywa niezwykłą tajemnicę

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-10-23 12:31

Głęboko w Puszczy Augustowskiej, tuż nad brzegiem Rospudy, znajduje się niezwykłe uroczysko o nazwie Święte Miejsce. Ta otoczona gęstym lasem przestrzeń od stuleci stanowi ważny ośrodek kultu religijnego, a z lokalnych przekazów wynika, że jej korzenie sięgają epoki przed przyjęciem chrześcijaństwa na tych ziemiach. Na polanie można odnaleźć drewnianą kaplicę, zabytkowe krzyże oraz małe kapliczki.

Szeroka ścieżka leśna prowadząca przez gęstą Puszczę Augustowską. O historii uroczyska przeczytasz na SE Białystok.
Autor: Michalsen/ Shutterstock

Tajemnica drewnianego krzyża. Zaskakująca historia w Puszczy Augustowskiej

Teren uroczyska otoczony jest drewnianym płotem, za którym kryje się zbudowana w 1990 roku kaplica, a także rozsiane wokół kapliczki oraz krzyże wykonane z kamienia i drewna. Wzrok przyciąga zwłaszcza stary krzyż z drewna, na którym widnieje intrygująca tabliczka z datą 1283 rok, sugerująca fundację przez ochrzczonych Jaćwingów. Oficjalny portal miejski Augustowa traktuje te doniesienia jako istotną część lokalnych podań historycznych.

Z tym leśnym zakątkiem nierozerwalnie łączą się również liczne legendy o cudownych ozdrowieniach. Jak można przeczytać na stronie urzędu gminy Augustów, to właśnie cudowne uzdrowienia dały początek nazwie Święte Miejsce. Każdego roku, dokładnie w dniu świętego Jana, gromadzą się tutaj wierni na uroczystym nabożeństwie.

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Aby zobaczyć to unikatowe uroczysko na własne oczy, trzeba pokonać malowniczą leśną drogę. Serwis Podlaskie Travel wskazuje, że do tego ukrytego w Puszczy Augustowskiej obszaru prowadzi szlak wzdłuż doliny rzeki Rospudy. Obecnie skromna budowla sakralna zagubiona pośród drzew stanowi żywy pomnik wielowiekowych dziejów. Prawdziwe wydarzenia z przeszłości płynnie przeplatają się tu z ludowymi wierzeniami, czyniąc tę lokalizację jedną z największych zagadek w rejonie Augustowa.

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PUSZCZA AUGUSTOWSKA