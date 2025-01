Seria włamań do domów i biur w dwóch województwach

Autor:

Włamania miały miejsce w województwach: podlaskim i warmińsko-mazurskim. Sprawcy włamywali się do domów, mieszkań i biur pod nieobecność domowników i pracowników, dostawali się do środka wybierając dogodny sposób wejścia przez drzwi i okna. Ich łupem najczęściej padała biżuteria i pieniądze. Podejrzani o dokonanie tych przestępstw mają 43-50 lat, są mieszkańcami powiatów: kolneńskiego, łomżyńskiego i piskiego. Jeden z nich był znany policji z włamań, do których doszło we wcześniejszych latach. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łomży.

Jak podał we wtorek zespół prasowy podlaskiej policji, wszyscy zatrzymani podejrzani są o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzuty obejmują obecnie czternaście przypadków włamań i kradzieży, również zniszczenie mienia. Straty okradzionych osób i instytucji szacowane są na kilkaset tys. zł. Policja sprawę ocenia jako rozwojową.

