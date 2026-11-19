Współoskarżony w tej sprawie inny młody mężczyzna, któremu prokuratura zarzuciła udział w tej bójce, został skazany na rok więzienia.

Choć łomżyński sąd terminy rozpraw w tym procesie wyznaczył do marca przyszłego roku, we wtorek - na drugiej rozprawie - zakończył postępowanie dowodowe, zamknął przewód sądowy, strony wygłosiły mowy końcowe, a po naradzie składu orzekającego zapadł wyrok.

Poinformował o nim PAP rzecznik łomżyńskiego sądu okręgowego sędzia Jan Leszczewski. Sąd skazał obu oskarżonych zgodnie z kwalifikacją prawną przyjętą przez prokuraturę. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Do bójki we Wnorach-Wiechach doszło w nocy z 26 na 27 grudnia ub. roku. Jak podawała wówczas policja i prokuratura, wzięli w niej udział młodzi mężczyźni z powiatu wysokomazowieckiego (Podlaskie) i ostrołęckiego (Mazowieckie).

Główny oskarżony odpowiadał nie tylko za udział w bójce, ale przede wszystkim za spowodowanie obrażeń skutkujących śmiercią.

Po ciosie i upadku na betonowe podłoże 18-letni chłopak doznał poważnych obrażeń głowy (m.in. wytworzyły się obustronne krwiaki podtwardówkowe), wskutek których zmarł.

Drugi z 22-latków oskarżony był o udział w bójce.

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W obu przypadkach prokuratura przyjęła również, że oskarżeni działali publicznie, bez powodu i okazali przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, czyli odpowiadali też za czyn o charakterze chuligańskim.

Na pierwszej rozprawie główny oskarżony nie przyznał się do skutków swego działania, ale potwierdził, że 18-latka uderzył. - Nie przyznaję się do tego, że chciałem go zabić lub zrobić poważną krzywdę - mówił. Przepraszał bliskich ofiary i składał kondolencje. - To był nieszczęśliwy wypadek, do którego nie powinno dojść. Bardzo tego żałuję i nie wyobrażam sobie tego, jak możecie się czuć, ale jest mi bardzo przykro - powiedział oskarżony.

Drugi z oskarżonych również na rozprawie się nie przyznał, choć nie negował udziału w bójce. W śledztwie przyznał się, chciał nawet dobrowolnie poddać się karze, mówił m.in., że działał w samoobronie.

Oskarżycielami posiłkowymi byli bliscy zmarłego - rodzice i rodzeństwo. Od głównego oskarżonego sąd przyznał rodzicom 18-latka po 50 tys. zł zadośćuczynienia, rodzeństwu po 15 tys. zł. Od drugiego oskarżonego - odpowiednio po 3 i 2 tys. zł zadośćuczynienia.

Był spokojny, nigdy nie szukał konfliktów. Kochał pracę na gospodarstwie. Jego pasją były maszyny rolnicze, niedawno pomagał przy organizacji wystawy, żył rolnictwem. Dwa tygodnie przed śmiercią rodzice przepisali na niego całe gospodarstwo. Już planował zakup nowych maszyn i rozwój rodzinnego przedsiębiorstwa. - Tak bardzo się cieszył, że zaczyna dorosłe życie jako prawdziwy rolnik. Miał wspaniałe marzenia, które właśnie zaczynały mu się spełniać. Wszystko skończyło się przez jednego agresywnego idiotę - mówi jego siostra.

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