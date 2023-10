Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz nie marnuje czasu. Imponujące zbiory. Co on z tym zrobi?

Wieczorem 29 października 2013 r. 22-letnia Marlena wybrała się na dyskotekę i... ślad po niej zaginął. Trzy dni później odnaleziono jej ciało. Leżało zamaskowane w rowie pod nasypem kolejowym niedaleko Śniadowa. Gnębiony wyrzutami sumienia Sławomir D. z Radgoszczy zadzwonił na komisariat i opowiedział policjantom o tym, co zrobił, a także wskazał miejsce ukrycia ciała. Wstępne oględziny wskazywały nie tylko na morderstwo, ale też na gwałt, co jednak ostatecznie wykluczyła sekcja zwłok. Mężczyzna trafił do aresztu.

30-letni od dłuższego czasu podkochiwał się w młodej mieszkance Mężenina pod Śniadowem, matce dwójki dzieci. Obdarowywał ją prezentami i proponował małżeństwo. Ona go jednak odtrącała i traktowała jak nieszkodliwego natręta. Sławek nie doczekał sprawiedliwego procesu. 27 maja 2014 r. 30-letni mężczyzna zmarł nagle w celi aresztu śledczego w Czerwonym Borze. – Sekcja zwłok wykazała, że przyczyna jego zgonu była naturalna. Ze względu na śmierć podejrzanego, śledztwo zostało umorzone – informowała ówczesna rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Łomży, Maria Kudyba.

Czytaj też: Mecenas zamordował aplikantkę. Marta strasznie cierpiała. Umarła w Nowy Rok

Rodzice Sławka nigdy nie uwierzyli w winę syna i jego naturalną śmierć z powodu wycieńczenia organizmu. – On był niewinny! Był kozłem ofiarnym i ktoś otruł go w więzieniu. Z grobu go nie podniesiemy, ale zrobimy wszystko, by prawda wyszła na jaw – mówili wtedy naszemu reporterowi.

Śniadowo, Kleczkowo (woj. podlaskie). Sławomir D. umarł w celi, wcześniej zamordował Marlenę. Tak po latach wyglądają groby sprawcy i ofiary Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.