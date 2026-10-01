Pogoda w Białymstoku: 2-4 października

Weekend w Białymstoku rozpocznie się bardzo przyjemną, słoneczną aurą. Piątek będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem, a termometry wskażą nawet ponad 20 stopni Celsjusza, co stworzy idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Kolejne dni przyniosą stopniowe ochłodzenie, a na niebie pojawi się więcej chmur. Dobrą wiadomością dla planujących weekend jest jednak całkowity brak opadów deszczu.

Słoneczny i ciepły początek weekendu

W piątek mieszkańcy Białegostoku mogą liczyć na bezchmurne niebo przez cały dzień. Wysoka temperatura, która w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 20°C, sprawi, że pogoda będzie bardzo komfortowa. Nocą słupki rtęci spadną do około 9 stopni. Tego dnia powieje też najmocniejszy wiatr w ciągu całego weekendu, choć jego prędkość, około 3 m/s, będzie raczej łagodna.

Sobota utrzyma słoneczny trend z poprzedniego dnia. Na niebie znów nie pojawią się żadne chmury, co sprzyjać będzie aktywnościom na świeżym powietrzu. Będzie jednak odczuwalnie chłodniej niż w piątek – maksymalnie termometry wskażą około 18°C. Noc z soboty na niedzielę przyniesie spadek temperatury do około 7 stopni. Wiatr wyraźnie osłabnie, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Niedziela przyniesie zmianę aury

Koniec weekendu przyniesie w Białymstoku wyraźną zmianę aury, choć na szczęście bez deszczu. W niedzielę słońce schowa się za gęstą warstwą chmur, która utrzyma się przez cały dzień. To będzie także najchłodniejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną na poziomie zaledwie około 17 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą minimalną w granicach 7°C. Wiatr stanie się praktycznie nieodczuwalny, osiągając prędkość około 1 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Białymstoku?

Taka prognoza zachęca do tego, by aktywne plany skupić na pierwszej części weekendu. Piątkowe popołudnie i cała sobota, z dużą ilością słońca i przyjemną temperaturą, to doskonały moment na dłuższe spacery po parkach, wycieczki rowerowe czy spotkania w plenerze. Warto w pełni wykorzystać bezchmurne niebo, bo niedziela przyniesie już zupełnie inną scenerię. Chociaż będzie chłodniej i pochmurno, całkowity brak deszczu wciąż pozwoli na wyjście z domu, na przykład na krótszy spacer czy wizytę w miejscach, gdzie pogoda nie odgrywa kluczowej roli.

Dane pogodowe: OpenWeather