Śmierć podczas biegu i katastrofa helikoptera. Dwaj cenieni policjanci zginęli tego samego dnia

Policjanci z KGP wspominają kolegów, którzy zginęli 29 lat temu

Choć mija 29 lat od dramatycznych wydarzeniach, pamięć o kolegach wciąż jest żywa - zapewniają policjanci z KGP. Funkcjonariusze wspominają sierżanta Dariusza Konarzewskiego i podkomisarza Andrzeja Bulera. Ten pierwszy, w latach 1993-1997 służył w Komisariacie Policji w Tykocinie, Komendy Rejonowej Policji w Białymstoku.

- Był dobrym i skutecznym policjantem. Rzetelnie wywiązywał się z powierzonych zadań służbowych. Zdyscyplinowany i sumienny, wyróżniał się odwagą i zdecydowaniem w działaniach. Za zaangażowanie i osiągnięcia w służbie był wielokrotnie nagradzany przez przełożonych. W dniu 17 września 1997 r., w trakcie sprawdzianu sprawności fizycznej, podczas biegu zasłabł i stracił przytomność. Po przewiezieniu do szpitala stwierdzono wylew krwi do mózgu. W dniu 18 września 1997 r. funkcjonariusz zmarł - czytamy na stronie policja.pl.

Katastrofa helikoptera w Bośni. Zginął młody policjant

Podkomisarz Andrzej Buler był specjalistą w Komendzie Rejonowej Policji w Żarach (dawne województwo zielonogórskie). We wspomnieniu czytamy, że od 1992 r. był trzykrotnie delegowany do grupy policyjnej polskiego kontyngentu sił pokojowych ONZ w byłej Jugosławii.

- Oddany służbie, wykazywał się odwagą godną podziwu i opanowaniem w dramatycznych sytuacjach. Uczestniczył w negocjacjach pomiędzy walczącymi stronami. Narażając życie, pod ogniem snajperów, ułatwił wymianę jeńców wojennych, uchodźców i osób wysiedlonych. Zorganizował ewakuację 110 studentów zagranicznych z Sarajewa w najbardziej trudnych i niebezpiecznych warunkach - wyliczają koledzy z KGP.

- 17 września 1997 roku, wykonując obowiązki służbowe na terenie Bośni-Hercegowiny, poniósł śmierć w katastrofie helikoptera ONZ. Był żonaty, osierocił dwoje dzieci. Za poświęcenie, ofiarność i odwagę został odznaczony dwukrotnie brązowym medalem ONZ za służbę w oddziale ochrony ONZ (UNPROFOR) oraz wyróżnieniem dowódcy i listem pochwalnym komisarza wojskowego. Ponadto był odznaczony medalem "za zasługi dla obronności kraju" i "Złotym Krzyżem Zasługi" - czytamy we wspomnieniu na stronie policja.pl.

Koledzy i koleżanki ze służb mundurowych podkreślają, że zawsze będą pamiętać o zmarłych funkcjonariuszach.

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