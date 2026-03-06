Spłonął sklep meblowy. Milionowe straty. Co było przyczyną pożaru?

pożar wybuchł 19 września 2025 r. około godz. 00:30 w Hajnówce

palił się budynek dawnego kina przy ul. Armii Krajowej

akcja gaśnicza trwała blisko 40 godzin

straty oszacowano na ponad 4,92 mln zł

śledztwo zostało umorzone – nie stwierdzono udziału osób trzecich

Zgłoszenie o dymie wydobywającym się spod dachu wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce 19 września 2025 r. około godziny 00:30. Po przybyciu na miejsce strażacy potwierdzili zagrożenie. Okazało się, że ogień objął poddasze trzykondygnacyjnego budynku o drewnianej konstrukcji. Ściany, stropy i więźba dachowa były wykonane z drewna, co sprzyjało szybkiemu rozwojowi pożaru. W początkowej fazie działania prowadzono zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu, jednak ze względu na osłabienie konstrukcji strażacy zostali wycofani z budynku.

Pożar zlokalizowano dopiero o godz. 10:11. Następnie rozpoczęto rozbiórkę konstrukcji i dogaszanie zarzewi ognia. Do całkowitego ugaszenia pożaru konieczne było użycie ciężkiego sprzętu budowlanego. Akcja gaśnicza trwała blisko 40 godzin. W działaniach uczestniczyli strażacy Państwowej Straży Pożarnej, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu hajnowskiego oraz strażacy Wojskowej Straży Pożarnej z Hajnówki.

Prokuratura zakończyła śledztwo

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Hajnówce. Śledztwo dotyczyło sprowadzenia zagrożenia w mieniu w wielkich rozmiarach poprzez pożar budynku handlowo-usługowego. Straty oszacowano na ponad 4,92 mln złotych.

W toku postępowania przesłuchano świadków, zabezpieczono nagrania z kamer, dokumentację fotograficzną oraz opinię biegłego z zakresu pożarnictwa. Zebrany materiał dowodowy nie wskazał, aby do zdarzenia przyczyniły się osoby trzecie. - Wobec powyższego postanowieniem z dnia 30 stycznia 2026 roku śledztwo w przedmiotowej sprawie umorzono, na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.- wobec braku znamion czynu zabronionego - poinformował Prokurator Rejonowy w Hajnówce Marek Dąbrowski.

