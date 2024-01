Stał na mrozie, żaden kierowca się nie zatrzymał. "Był zmarznięty i bardzo zmęczony"

Wysokie Mazowieckie. 32-letnia Ukrainka kradła w sklepie. Produkty chowała do dziecięcego wózka

Był mróz i padał śnieg, a 39-latek stał przy drodze, próbując złapać "autostopa". Powoli zapadał zmrok, jednak samochody przejeżdżały obok mężczyzny, kompletnie go ignorując. Nikt nie chciał się zatrzymać.

Zmarzniętego 39-latka zauważyli wyjeżdżając z Augustowa dzielnicowi z Posterunku Policji w Sztabinie. Natychmiast zatrzymali się, by sprawdzić, czy nie potrzebuje on pomocy. - Okazało się, że jest to obywatel Łotwy, który podróżuje ze swojego kraju. Jego miejscem docelowym są Niemcy. 39-latek był zmarznięty i bardzo zmęczony. Poprosił funkcjonariuszy, aby wskazali mu miejsce, gdzie mógłby spędzić noc - przekazała augustowska policja.

Przemarznięty obywatel Łotwy nie potrzebował pomocy medycznej. Miał też ze sobą jedzenie. Jednak jak twierdził, nie miał środków, by zapłacić za nocleg. Dzielnicowi znaleźli rozwiązanie. Pomogli mężczyźnie dostać się do miejskiej ogrzewalni, gdzie mógł spokojnie spędzić noc.

Funkcjonariusze apelują: Jeżeli widzimy osobę narażoną na wychłodzenie, nie przechodźmy obok niej obojętnie. Wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane.