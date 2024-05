i Autor: Facebook

Wstrząsające

Strzały w szkole. 15-latek został postrzelony. Ma rany głowy i łydki

Jeden z uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży został postrzelony z broni pneumatycznej. 15-latek trafił do szpitala. Policjanci zabezpieczyli broń, z której padły strzały. Sprawcą postrzelenia jest inny uczeń tej samej szkoły. Miał on najpierw strzelać w klasie, a następnie przez okno. To właśnie wówczas trafił 15-latka.