Fenomenalny taniec

Studniówka II LO w Białymstoku. Taniec jak z bajki. Co za choreografia, co za wykonanie! Zachwyca się cała Polska

Studniówka to pierwszy poważny bal w życiu młodego człowieka. Panie mają na sobie piękne suknie, a panowie eleganckie garnitury. Każda studniówka zaczyna się tradycyjnie od pokazu tańca. To, który wykonali uczniowie II LO w Białymstoku przebija wszystko, co do tej pory widzieliśmy. "Aż ciarki przechodzą" - komentują zachwyceni internauci.