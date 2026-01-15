Suwałki szykują schron dla 500 osób. Wykorzystają nieczynną pływalnię

W starej pływalni przy ul. Wojska Polskiego w Suwałkach powstanie schron dla ok. 500 osób

Obiekt ma łączyć funkcję miejsca schronienia i zaplecza sportowego

W podpiwniczeniu zaplanowano magazyn obrony cywilnej i doraźne miejsce schronienia

Obiekt wymaga kompleksowej modernizacji

Koszt inwestycji szacowany jest na kilkanaście milionów złotych

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2028 rok

W środę w Suwałkach przebywał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który obejrzał ten nieczynny obiekt. Prezydent Renkiewicz poinformował, że zamierza tam stworzyć obiekt sportowy w połączeniu z miejscem schronienia. - Mamy plan, żeby połączyć obiekt sportowy z częścią związaną z obroną cywilną. Na piętrze będzie miejsce przystosowane do sportów walki, zaś w podpiwniczeniu powstanie magazyn obrony cywilnej i miejsce doraźnego schronienia – powiedział Renkiewicz.

Dodał, że obiekt wymaga kompleksowej modernizacji, której koszt wyniesie kilkanaście milionów złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana w 2028 roku. Rutnicki powiedział w Suwałkach, że gminy będą mogły korzystać ze środków rządowych do tworzenia miejsc schronienia, które w czasie pokoju będą zapleczem sportowym przeznaczone głównie sportom obronnym i sztuki walki.

Władze Suwałk niedawno zadeklarowały, że wyremontują stary schron pod byłym budynkiem straży pożarnej na osiedlu Północ. Samorząd ogłosił już przetarg na przygotowanie koncepcji oraz dokumentację techniczną obiektu. W 70-tysięcznych Suwałkach jest niewiele miejsc schronienia w razie zagrożeń. Jednym z największych jest podziemny parking Centrum Handlowego Plaza, które znajduje się w samym centrum miasta.

Kilka miesięcy temu Urząd Miasta opublikował listę miejsc schronienia. Według tego dokumentu, mieszkańcy mogą liczyć głównie na miejsca piwniczne w budynkach wielorodzinnych.