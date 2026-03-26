Syreny alarmowe w Białymstoku. Wojsko podało komunikat

Ćwiczenia wojska w Białymstoku. Syreny zawyją na ulicy Kawaleryjskiej

Już dziś, w czwartek 26 marca w Białymstoku uruchomione zostaną syreny alarmowe. Sygnały mogą wywołać niepokój, ale to tylko element z góry zaplanowanych ćwiczeń. Urządzenia będą testowane na terenie jednostki wojskowej mieszczącej się przy ulicy Kawaleryjskiej. Zgodnie z oficjalnym komunikatem wydanym przez komendę 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, dźwięk syren będzie słyszalny od godziny 10:00 do 13:00. Akcja prowadzona jest w ramach szkolenia pod nazwą „Dzień Zagrożenia Skażeniem”. Sytuacja nie ma absolutnie żadnego powiązania z prawdziwym niebezpieczeństwem, to tylko ćwiczenia.

Trzyminutowy dźwięk modulowany. Co oznacza ogłoszenie alarmu w Polsce?

Funkcjonujący w naszym kraju system ostrzegania obywateli pozostaje ujednolicony dla całego terytorium. Jego głównym zadaniem jest informowanie ludności o rozmaitych niebezpieczeństwach, w tym o gwałtownych powodziach, ewentualnych skażeniach terytorium czy nagłych konfliktach zbrojnych. W takich sytuacjach najpowszechniejszym narzędziem pozostają głośne syreny. Standardowy komunikat o zbliżającym się zagrożeniu przyjmuje formę trzyminutowego, narastającego i opadającego dźwięku modulowanego. Z kolei informacja o odwołaniu stanu najwyższej gotowości to sygnał ciągły i jednostajny, który również trwa dokładnie trzy minuty. Poza tradycyjnymi urządzeniami dźwiękowymi stosuje się równolegle komunikaty słowne. Mogą one trafiać do odbiorców za pośrednictwem głośników, stacji radiowych, kanałów telewizyjnych oraz nowoczesnych metod powiadamiania, do których należą alerty RCB rozsyłane bezpośrednio na telefony komórkowe. Manewry podobne do tych organizowanych w Białymstoku są przeprowadzane cyklicznie. Pozwalają one kontrolować sprawność sieci ostrzegawczej oraz gwarantują szybki przepływ informacji w przypadku rzeczywistych problemów. Odpowiednie służby proszą o zachowanie spokoju podczas trwania opisywanego testu.

