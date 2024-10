Syryjka przez 6 lat mieszkała w Białymstoku. "Szczerze mówiąc..."

Wywiad z Syryjką mieszkającą w Polsce przeprowadziła dziennikarka "Rzeczpospolitej". - W Białymstoku mieszkałam do 2019 roku. Szczerze mówiąc nie czułam się tam dobrze. To nie jest miasto dla młodych ludzi. Cały czas miałam wrażenie, że czegoś mi tam brakuje - powiedziała młoda Syryjka. Kobieta zdradziła, że niedawno, z okazji otrzymania polskiego obywatelstwa, zrobiła sobie... babkę ziemniaczaną, czyli tradycyjne danie z Podlasia. - Może więc trochę zbyt krytycznie myślę o tym mieście. W sumie spędziłam tam sześć lat i jestem za nie wdzięczna - dodaje Mariam w rozmowie z dziennikarką "Rzeczpospolitej".

Obecnie kobieta mieszka w Krakowie, gdzie prowadzi własną firmę. Nie zamierza wracać do Syrii. - Nie mam do kogo wracać. Nikt w Syrii na mnie nie czeka. Wprawdzie teraz sytuacja się w miarę ustabilizowała i nie ma wojny, ale wcale nie oznacza to, że jest bezpiecznie - powiedziała. Polska stała się jej nowym domem. - Nie czuję się Polką, ale czuję się prawdziwą mieszkanką Polski. Nigdy w życiu nie głosowałam, a teraz mogę brać udział w wyborach, wrzucić do urny wyborczej mój głos i mieć wpływ na to, w jakiej Polsce będę żyć. To jest dla mnie najważniejsze. Czuję się jedną z was - przyznaje.

