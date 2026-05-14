Ta gmina z Podlasia to finansowy wzór w Polsce. Pokonała setki rywali

Choroszcz triumfuje. Podlaska gmina na szczycie rankingu

Choroszcz zdeklasowała rywali w ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego, zdobywając zaszczytny tytuł najlepszej gminy miejsko-wiejskiej. W zmaganiach pokonała aż 717 innych ośrodków, a uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w prestiżowych wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie. Eksperci brali tam pod lupę przede wszystkim poziom dochodów własnych oraz realizowane inwestycje.

Czytaj też: Nowy ranking polskich miast. Białystok w środku stawki. Największy problem to rynek pracy

Statuetkę w stolicy odebrał osobiście burmistrz Robert Wardziński. Zestawienie zostało opracowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich przy ścisłej współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. W tej edycji Choroszcz nie dała najmniejszych szans konkurentom z całego kraju, wyprzedzając między innymi tak znane ośrodki jak Konstancin-Jeziorna. Warto odnotować, że był to jedyny samorząd z województwa podlaskiego, który zdołał wywalczyć miejsce na podium tego elitarnego zestawienia.

18

– To nie jest sukces jednej decyzji czy jednego roku. To efekt konsekwentnej, czasem trudnej polityki finansowej, którą prowadzimy od lat – powiedział burmistrz Robert Wardziński.

Kluczowe wskaźniki i praca urzędników. Recepta na sukces Choroszczy

Twórcy rankingu bardzo rygorystycznie analizowali finanse poszczególnych samorządów. Ocenie podlegała wielkość dochodów własnych, pula środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne, a także skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych i ogólny poziom zadłużenia. Przedstawiciele gminy głośno zaznaczają, że to wielkie osiągnięcie jest bezpośrednim rezultatem wieloletnich starań pracowników urzędu i stałego trzymania dyscypliny budżetowej. Długofalowe planowanie oraz żelazna konsekwencja w operowaniu publicznymi pieniędzmi przyniosły oczekiwane owoce na arenie krajowej.

– Za mną powinien stać duży sztab ludzi. Tą nagrodę z dumą przekażę do urzędu ponieważ ci wszyscy, którzy na nią ciężko pracowali wiedzą, że ciężka praca bardzo się popłaca – dodał burmistrz.

Włodarze liczą na to, że spektakularne zwycięstwo i wysoka lokata w zestawieniu przyniosą wymierne korzyści. Ma się to bezpośrednio przełożyć na dalszą rozbudowę gminy, napływ nowych projektów inwestycyjnych oraz zdecydowane podniesienie jej atrakcyjności w oczach lokalnej społeczności i zewnętrznego kapitału.

To miasteczko płonie niemal bez przerwy od 60 lat. Pożaru nikt nie potrafi ugasić Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.