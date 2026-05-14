Ta gmina z Podlasia to finansowy wzór w Polsce. Pokonała setki rywali

Choroszcz triumfuje. Podlaska gmina na szczycie rankingu
Choroszcz zdeklasowała rywali w ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego, zdobywając zaszczytny tytuł najlepszej gminy miejsko-wiejskiej. W zmaganiach pokonała aż 717 innych ośrodków, a uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w prestiżowych wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie. Eksperci brali tam pod lupę przede wszystkim poziom dochodów własnych oraz realizowane inwestycje.
Statuetkę w stolicy odebrał osobiście burmistrz Robert Wardziński. Zestawienie zostało opracowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich przy ścisłej współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. W tej edycji Choroszcz nie dała najmniejszych szans konkurentom z całego kraju, wyprzedzając między innymi tak znane ośrodki jak Konstancin-Jeziorna. Warto odnotować, że był to jedyny samorząd z województwa podlaskiego, który zdołał wywalczyć miejsce na podium tego elitarnego zestawienia.
– To nie jest sukces jednej decyzji czy jednego roku. To efekt konsekwentnej, czasem trudnej polityki finansowej, którą prowadzimy od lat – powiedział burmistrz Robert Wardziński.
Kluczowe wskaźniki i praca urzędników. Recepta na sukces Choroszczy
Twórcy rankingu bardzo rygorystycznie analizowali finanse poszczególnych samorządów. Ocenie podlegała wielkość dochodów własnych, pula środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne, a także skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych i ogólny poziom zadłużenia. Przedstawiciele gminy głośno zaznaczają, że to wielkie osiągnięcie jest bezpośrednim rezultatem wieloletnich starań pracowników urzędu i stałego trzymania dyscypliny budżetowej. Długofalowe planowanie oraz żelazna konsekwencja w operowaniu publicznymi pieniędzmi przyniosły oczekiwane owoce na arenie krajowej.
– Za mną powinien stać duży sztab ludzi. Tą nagrodę z dumą przekażę do urzędu ponieważ ci wszyscy, którzy na nią ciężko pracowali wiedzą, że ciężka praca bardzo się popłaca – dodał burmistrz.
Włodarze liczą na to, że spektakularne zwycięstwo i wysoka lokata w zestawieniu przyniosą wymierne korzyści. Ma się to bezpośrednio przełożyć na dalszą rozbudowę gminy, napływ nowych projektów inwestycyjnych oraz zdecydowane podniesienie jej atrakcyjności w oczach lokalnej społeczności i zewnętrznego kapitału.