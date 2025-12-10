Tajemnicza śmierć 10-latki. Kto zawinił? Prokuratura ujawnia szczegóły

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-12-10 20:44

Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 10-latki z Gródka (woj. podlaskie). Pierwsze ustalenia wskazują, że dziewczynka upadła w szkole, uderzając głową o podłogę, ale nie została wezwana do niej pomoc medyczna. O wypadku nie powiadomiono też jej rodziców. Dziewczynka zmarła w domu, we śnie.

Tajemnicza śmierć 10-latki. Kto zawinił? Prokuratura ujawnia szczegóły

i

Autor: Fizkes/ Shutterstock Zdj. ilustracyjne.
Super Express Google News

Śmierć 10-latki po upadku w szkole. Prokuratura wszczęła śledztwo

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Białymstoku. Dotyczy podejrzeń narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 10-letniej uczennicy przez osobę, na której ciążył obowiązek sprawowania nad nią opieki i nieumyślnego spowodowania śmierci tej dziewczynki.

Jak poinformowała w środę (9 grudnia) w komunikacie Elwira Laskowska, szefowa białostockiej prokuratury, zmarłą córkę znalazła w sobotę (6 grudnia) rano matka, gdy próbowała ją obudzić.

Szokujące okoliczności śmierci 10-latki. Czy szkoła zataiła wypadek?

Według dotychczasowych ustaleń, dzień wcześniej, podczas pobytu w szkole dziewczynka upadła, uderzając głową o podłogę. Nie wezwano jednak do niej służb medycznych, a rodzicom nie przekazano informacji o tym, co się stało.

- W sprawie nadal jest gromadzony materiał dowodowy. Wstępna przyczyna śmierci będzie znana po przeprowadzeniu sekcji zwłok - poinformowała prok. Laskowska. Sekcja zaplanowana jest na piątek (12 grudnia).

CZYTAJ TEŻ: Patrycja zginęła w ósmym miesiącu ciąży. Sąd: Wyrok dla pijanego kierowcy był zbyt surowy

Polecany artykuł:

Zakatowali znajomego na śmierć, użyli młotka. Ofiara udusiła się krwią. Sąd w B…
Podpalił Pawła na przystanku. Był badany przez psychiatrów
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA
PODLASKIE