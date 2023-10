Tajemniczy symbol na naczyniach. Jego znaczenie jest kluczowe dla zdrowia. Wiele osób popełnia ten błąd

Które naczynia możemy zmywać w zmywarce? Mówią o tym specjalne oznaczenia na talerzach, garnkach, miskach i kubkach. Symbol, który informuje nas o tym, że dane naczynie nadaje się do zmywarki, nie ma oficjalnego wzoru. Zazwyczaj są to: kwadraty, w który znajdują się naczynia lub talerze, nad którymi widać krople wody. Niestety część z nas wciąż błędnie ocenia symbol przedstawiający kieliszek i widelec. Pojawia się on na bardzo wielu naczyniach i pojemnikach. Okazuje się, że nie sugeruje on, że naczynie nadaje się do zmywarki tylko to, że jest przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Nie możemy tego lekceważyć. "Delikatne" naczynia w zmywarkach do naczyń mogą ulec uszkodzeniu, a plastikowe, pod wpływem wysokiej temperatury, mogą wytwarzać szkodliwe dla naszego zdrowia substancje. Generalnie w zmywarkach nie powinno się więc umieszczać naczyń i sztućców z drewna, szklanek z delikatnym zdobieniem, wyrobów artystycznych i naczyń zabytkowych. Jakich jeszcze naczyń nie wolno zmywać w zmywarkach:

Naczynia miedziane i cynowe

Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub tuszem

Elementy z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na wysokie temperatury

Trzeba również pamiętać, że niektóre wyroby ze szkła, po wielu cyklach zmywania, mogą stracić swoją przezroczystość.

Sonda Naczynia zmywasz ręcznie czy w zmywarce? Ręcznie W zmywarce