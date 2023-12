Boże Narodzenie 2023 w Polsce. Bez tych zwyczajów nie ma świąt

Święta Bożego Narodzenia zaczynają się od dnia poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa – Wigilii (24 grudnia). W dniu tym tradycją w Polsce jest post jakościowy (bezmięsny, w pewnych regionach kraju jest to post ścisły). Punktem kulminacyjnym dnia jest uroczysta kolacja, do której tradycja nakazywała zasiadać po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do stajenki. Wówczas składamy sobie również świąteczne życzenia na Boże Narodzenie. W nocy, najczęściej o północy, w kościołach katolickich rozpoczyna się uroczysta msza zwana Pasterką. Następny dzień (25 grudnia) jest nazywany Bożym Narodzeniem, a 26 grudnia to w Polsce drugi dzień świąt obchodzony na pamiątkę św. Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską. 25 i 26 grudnia są w Polsce dniami wolnymi od pracy. Podczas świąt, w polskich domach i mieszkaniach jest choinka, śpiewa się kolędy, a na świątecznym stole znajdziemy m.in. karpia, kutie, barszcz z uszkami, czy pierogi z grzybami.

Jak świętują Boże Narodzenie na świecie? 10 nietypowych tradycji

Tak obchodzi się Boże Narodzenie w Polsce. Z kolei w niektórych krajach świętowanie wygląda nieco inaczej. Różnice są nie tylko w zwyczajach, ale również w świątecznej kuchni. Najciekawsze świąteczne tradycje ze świata prezentujemy w specjalnej galerii poniżej.