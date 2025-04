Tekst z Biblii na Niedzielę Wielkanocną. Gotowy fragment do pobrania na telefon

Śmieszne GIF-y na Wielkanoc 2025 do wysłania

Darmowe grafiki i kartki wielkanocne na Wielkanoc + wierszyki i rymowanki do wysłania

Spis treści

Fragment z Ewangelii na Wielkanoc

Wielkanoc to przede wszystkim święto duchowe. Chrześcijanie cieszą się ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć dając ludziom nadzieję na zbawienie. W niedzielę rano Katolicy zasiądą do świątecznego śniadania, aby w rodzinnym gronie zjeść poświęcone dzień wcześniej pokarmy. W tym wyjątkowym dniu nie można zapomnieć o wspólnej modlitwie. W domach praktykuje się również czytanie Pisma Świętego. Proponujemy do wyboru dwa fragmenty z dwóch ewangelii: św. Mateusza i św. Łukasza.

Fragmenty Pisma Świętego do przeczytania na Wielkanoc - fragmenty do skopiowania na telefon

Ewangelia Mateusza 28, 1-20:

Po szabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, bo anioł Pański zstąpił z nieba, przyszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Jego wygląd był jak błyskawica, a odzienie białe jak śnieg. Strach przed nim ogarnął strażników, i zrobili się jak martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: "Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał"

Ewangelia Łukasza 24, 4-8:

W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: "Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie". Wtedy przypomniały sobie Jego słowa.

