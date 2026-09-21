Ten znak zodiaku ma wyjątkowego pecha. Zgubione klucze to tylko początek

Ryby to osoby wyjątkowo empatyczne, czułe i posiadające bujną wyobraźnię. Chociaż te cechy wydają się pozytywne, nierzadko są powodem ich życiowych zawirowań. Przedstawiciele tego znaku mają tendencję do obdarzania zaufaniem niewłaściwych osób i działania pod wpływem impulsu. Przez to łatwo nimi manipulować w relacjach międzyludzkich, co zazwyczaj kończy się smutkiem i poczuciem zawodu.

Problemy Ryb nie muszą od razu oznaczać tragicznych wydarzeń. Ich pech objawia się najczęściej w prozaicznych, ale irytujących sytuacjach, takich jak ucieczka autobusu, brak gotówki czy zapodziane gdzieś klucze. Specjaliści od astrologii wyjaśniają, że wynika to z ich natury – bujania w obłokach i spontanicznych działań. Takie roztargnienie z pewnością nie ułatwia im codziennego funkcjonowania.

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Trzeba mieć na uwadze, że horoskopy to tylko rozrywka. Nie każda osoba ufa przepowiedniom i wierzy, że to, kiedy się urodziliśmy, determinuje nasze życiowe sukcesy oraz ewentualne porażki.

Popularne przesądy. O co w nich chodzi?

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