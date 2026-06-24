Tłumy na Dniach Miasta Białegostoku 2026. Zobacz zdjęcia!

Główne muzyczne atrakcje zorganizowano na białostockim Rynku Kościuszki. Piątkowy wieczór upłynął pod znakiem występów Oskara Cymsa, Bryski oraz grupy Pectus, którzy rozgrzali zgromadzoną publiczność. Sobota to z kolei hołd dla twórczości Zbigniewa Wodeckiego. W ramach projektu „Oczarowanie Wodecki Twist” na scenie zaprezentowali się między innymi Wojciech Cugowski, Mietek Szcześniak, Aga Zaryan, Ania Rusowicz i Alicja Majewska.

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Zwieńczeniem weekendu była niedzielna gala w Operze i Filharmonii Podlaskiej. To właśnie tam przyznano Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku, a całe trzydniowe obchody podsumował występ Ani Dąbrowskiej. Oprócz głównych koncertów, w ramach miejskiego święta zorganizowano szereg dodatkowych atrakcji, za które odpowiadały lokalne instytucje kultury. Na mieszkańców czekały interesujące warsztaty, plenerowe pikniki oraz możliwość zwiedzania okolicznościowych wystaw.

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