- Adam był zawsze bardzo aktywny, wspaniale grał w piłkę nożną, był członkiem Młodzieżowej Straży Pożarnej. Emilian aktywnie działał w samorządzie uczniowskim, często przychodził z różnymi uczniowskimi petycjami. Bronił kolegów, był pełen pomysłów. A Pawełek - nikt by go tu nie nazwał Pawłem, tylko zawsze "nasz Pawełek" - bo ciągle był uśmiechnięty i serdeczny w stosunku do wszystkich. Modlimy się za zdrowie Kuby, i mamy nadzieję, że wróci do zdrowia. To byli naprawdę fantastyczni chłopcy. Może właśnie to ich tak do siebie przyciągnęło, choć nie uczyli się w jednej klasie i pochodzili z różnych, rozsianych po całej gminie miejscowości - mówi pani Jolanta.