Pogoda w Białymstoku: 10-12 lipca

Mieszkańcy Białegostoku w ten weekend doświadczą aury, w której główną rolę odegrają opady deszczu. Pogoda pokaże jednak wyraźny trend – każdy kolejny dzień będzie cieplejszy i przyniesie mniej deszczu. Najtrudniejszym momentem weekendu okaże się piątek, natomiast niedziela zapowiada się jako najcieplejszy i najspokojniejszy dzień.

Piątek najmocniej popsuje pogodę

Weekend rozpocznie się pochmurnie i deszczowo. W piątek, 10 lipca, mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się najintensywniejszych opadów z całego weekendu, których suma wyniesie około 12 mm. Będzie to również stosunkowo chłodny dzień, z temperaturą wahającą się od około 11 stopni Celsjusza w nocy do maksymalnie 16 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota z najchłodniejszą nocą, ale cieplejszym dniem

W sobotę, 11 lipca, pogoda zacznie się powoli poprawiać, choć deszcz wciąż pozostanie z nami. Noc z piątku na sobotę będzie najzimniejsza w ten weekend – termometry wskażą około 10 stopni Celsjusza. W ciągu dnia zrobi się jednak cieplej niż w piątek, a temperatura wzrośnie do około 18 stopni. Opady deszczu będą już znacznie słabsze, a ich suma wyniesie około 4 mm. Prędkość wiatru utrzyma się na podobnym poziomie co dzień wcześniej.

Niedziela przyniesie wyraźne ocieplenie

Niedziela, 12 lipca, zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu w Białymstoku. Będzie to najcieplejszy dzień, z temperaturą maksymalną sięgającą 21 stopni Celsjusza. Również noc będzie cieplejsza, z wartościami rzędu 13 stopni. Choć i tego dnia mogą pojawić się słabe opady deszczu, będą one najmniej intensywne z całego weekendu. Wiatr nieznacznie osłabnie.

Jak spędzić taki weekend w Białymstoku?

Taka prognoza pogody sugeruje, by plany na świeżym powietrzu dobrze przemyśleć. Piątek, z powodu intensywnych opadów, może sprzyjać raczej aktywnościom pod dachem. Sobota przyniesie lekką poprawę, ale parasol wciąż będzie niezbędnym towarzyszem. Najlepszym momentem na spacer lub inne zajęcia na zewnątrz może okazać się niedzielne popołudnie, kiedy temperatura będzie najwyższa, a ryzyko intensywnego deszczu najmniejsze.

Dane pogodowe: OpenWeather