Wielki powrót kolei do Łomży. Wkrótce ruszy budowa dworca

Nowy dworzec kolejowy w Łomży powstanie do 2028 roku

Spółka PKP zawarła porozumienie z przedsiębiorstwem Wimaks Toczyłowski z Józefowa na zaprojektowanie i wzniesienie od podstaw łomżyńskiego dworca. Całkowita wartość inwestycji opiewa na ponad 9,6 miliona złotych brutto. Finał prac budowlanych przewidziano na 2028 rok, choć faktyczna data udostępnienia obiektu pasażerom będzie ściśle uzależniona od tempa robót i procedur odbiorowych.

Nowoczesny gmach zostanie wybudowany w przestrzeni, gdzie do tej pory brakowało dedykowanej infrastruktury pasażerskiej. Realizacja ta wpisuje się w szerszy plan modernizacyjny lokalnej linii kolejowej i stacji, obejmujący między innymi niedawno oddane do użytku nowe perony.

Nowoczesny dworzec w Łomży. Poczekalnia i parking

Wewnątrz zaplanowano stworzenie w pełni klimatyzowanej przestrzeni z systemem ogrzewania, a także ogólnodostępnego węzła sanitarnego oraz specjalnej strefy wyposażonej w maszyny sprzedające. Na zewnątrz przewidziano dodatkowo osłoniętą wiatą poczekalnię plenerową.

Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesne ekrany informacyjne, zintegrowane bezpośrednio z ogólnopolskim systemem spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Pasażerowie na bieżąco poznają z nich dokładne czasy odjazdów i przyjazdów, jak również komunikaty dotyczące ewentualnych opóźnień.

W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia wyznaczonych zostanie blisko 25 stanowisk postojowych. Uwzględniono w tym wydzielone miejsca typu Kiss & Ride, a także strefy dedykowane osobom z ograniczoną mobilnością oraz rodzinom z małymi dziećmi. Projekt zakłada również instalację stojaków rowerowych i punktu serwisowego dla jednośladów. Cały kompleks dworcowy będzie bezustannie monitorowany z opcją automatycznego śledzenia ruchu. – Co ważne, w Łomży planujemy nie tylko nowy budynek dworca, ale także rewitalizację terenu wokół niego. Powstaną na nim miejsca parkingowe, elementy małej architektury, takie jak wiaty, ławki, kosze oraz nowe nasadzenia zieleni – stwierdził Paweł Lisiewicz, odpowiedzialny w zarządzie PKP S.A. za kwestie rozwoju i prowadzonych inwestycji.

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Kolej wróciła do Łomży. Koniec długiej przerwy

Historyczny moment przywrócenia ruchu pasażerskiego w Łomży świętowano 13 czerwca. Od następnego dnia w rozkładzie pojawiły się regularne połączenia realizowane przez pociągi PKP Intercity i POLREGIO. Aktualnie podróżni mogą stąd wyruszyć bezpośrednio w kierunku Białegostoku, Ostrołęki czy Olsztyna. Warto wspomnieć, że oryginalny dworzec z lat dwudziestych ubiegłego wieku padł ofiarą wojennej pożogi podczas drugiej wojny światowej. Przez kolejne lata obsługa pasażerów odbywała się w zastępczych, tymczasowych warunkach.

Resort infrastruktury zapowiada z kolei, że na przełomie 2027 roku, po sfinalizowaniu modernizacji odcinka łączącego Tłuszcz z Ostrołęką, do rozkładu trafi również relacja do stolicy. Zgodnie z założeniami połączenie Warszawa - Łomża obsłużą nowoczesne jednostki o napędzie hybrydowym, produkowane w krajowych fabrykach.