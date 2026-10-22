Pogoda dla Białegostoku na weekend 23-25 października

Początek weekendu w Białymstoku zapowiada się deszczowo, co może wpłynąć na piątkowe plany. Na szczęście w kolejnych dniach aura powinna się poprawić, choć niebo pozostanie w większości zasnute chmurami. Warto zwrócić uwagę na temperatury w nocy, które wyraźnie spadną, zwłaszcza pod koniec weekendu.

Deszczowy i chłodny piątek

Piątek, 23 października, w Białymstoku upłynie pod znakiem opadów deszczu. Tego dnia niebo będzie całkowicie zachmurzone, a przelotne opady mogą towarzyszyć mieszkańcom przez większą część dnia. Temperatura maksymalna sięgnie około 13 stopni Celsjusza, natomiast w nocy termometry wskażą około 7°C. Wiatr będzie wiał z prędkością dochodzącą do 4 m/s, co może potęgować uczucie chłodu.

Sobota przyniesie poprawę pogody

W sobotę pogoda w Białymstoku wyraźnie się uspokoi. Tego dnia synoptycy nie przewidują już opadów deszczu, chociaż na niebie wciąż dominować będą chmury. Temperatura w ciągu dnia będzie bardzo zbliżona do piątkowej i wyniesie maksymalnie 13 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie już jednak nieco chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 6°C. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie jak dzień wcześniej.

Chłodniejsza, ale najcieplejsza niedziela

Niedziela, 25 października, okaże się najcieplejszym dniem weekendu, z temperaturą sięgającą w najcieplejszym momencie prawie 14 stopni Celsjusza. Jednocześnie przyniesie najzimniejszą noc – termometry mogą pokazać wtedy zaledwie 4 stopnie. Podobnie jak w sobotę, niebo pozostanie w większości zachmurzone, a szansa na opady będzie niewielka. Wiatr może być nieco bardziej odczuwalny, osiągając prędkość około 4 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Weekendowa aura w Białymstoku będzie sprzyjać różnym formom aktywności. Deszczowy piątek to dobry moment na nadrobienie zaległości w domu, wizytę w kinie lub spotkania ze znajomymi w zamkniętych przestrzeniach. Z kolei sobota i niedziela, mimo pochmurnego nieba, pozwolą już na spędzenie czasu na zewnątrz. To dobra okazja do dłuższego spaceru po parku czy wycieczki za miasto, warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu, zwłaszcza w niedzielny poranek.

Dane pogodowe: OpenWeather