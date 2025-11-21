13 listopada Sąd Apelacyjny w Białymstoku zaostrzył wyrok wobec 16-latka z Suwałk.

Sprawa dotyczy brutalnej napaści na 20-latka w nocy z 2 na 3 października 2023 r.

20-latek doznał złamań niemal wszystkich kości twarzoczaszki, uszkodzenia oka i trwałych zmian neurologicznych, wymaga stałej opieki.

5 października 2023 r. zatrzymano sprawcę – był wtedy nieletni.

Po opinii sądowej zdecydowano, że będzie sądzony jak dorosły ze względu na brutalność czynu.

Prokurator oskarżył go o usiłowanie zabójstwa i ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Sąd Okręgowy skazał go na 8 lat więzienia i 100 tys. zł zadośćuczynienia, zmieniając kwalifikację czynu.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok: uznał usiłowanie zabójstwa z zamiarem ewentualnym, podwyższył karę do 10 lat i zadośćuczynienie do 200 tys. zł.

Do tragicznych wydarzeń doszło w nocy z 2 na 3 października 2023 r. Następnego dnia, około godziny 9.30, mieszkaniec Suwałk znalazł na niezamieszkałym terenie w okolicy ul. Różanej nieprzytomnego mężczyznę. Leżał na ziemi z ciężkimi obrażeniami twarzy, które początkowo uniemożliwiały nawet określenie jego wieku. Na miejsce wezwano policję i pogotowie. Dopiero po działaniach funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji udało się ustalić jego tożsamość – był to 20-letni suwalczanin.

Alkohol, wspólna jazda i brutalny atak

Śledczy odtworzyli przebieg poprzedzającej tragedię nocy. Pokrzywdzony miał wsiąść do samochodu kolegi i jeździć z nim oraz dwoma innymi znajomymi po mieście. W pewnym momencie do grupy dołączył 16-latek, którego 20-latek znał wcześniej. Wszyscy spożywali alkohol.

Po północy pokrzywdzony oraz nastolatek wysiedli w okolicy aquaparku i skierowali się w stronę ul. Różanej. - Tam napastnik z nieustalonych powodów zaatakował pokrzywdzonego zadając mu kilkanaście silnych uderzeń w głowę, przede wszystkim w twarz - informuje prok. Wojciech Piktel, zastępca Prokuratora Okręgowego w Suwałkach.

Opinia medyczna wykazała druzgocące skutki: niemal wszystkie kości twarzoczaszki były naruszone lub złamane, uszkodzone zostały zęby i jedno oko. Obrzęk mózgu doprowadził do poważnego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i przewlekłej niewydolności oddechowej. Mężczyzna wymaga całodobowej opieki i nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie.

Zatrzymanie sprawcy i kluczowa decyzja

Śledztwo ruszyło natychmiast. 5 października 2023 r. policja zatrzymała 16-letniego suwalczanina. Ze względu na jego wiek sprawa początkowo trafiła do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Jednak prokurator zawnioskował o przekazanie jej z powrotem do Prokuratury, argumentując to wyjątkową brutalnością czynu, skalą obrażeń i wysokim stopniem demoralizacji sprawcy.

Sąd po uzyskaniu opinii dotyczącej rozwoju i stopnia demoralizacji nastolatka zaakceptował wniosek prokuratora. Dzięki temu możliwe było pociągnięcie 16-latka do odpowiedzialności karnej na zasadach obowiązujących dorosłych.

Zarzuty i proces przed Sądem Okręgowym

Po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego prokurator oskarżył nastolatka o usiłowanie zabójstwa połączone ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za takie czyny osobie w jego wieku groziła kara do 30 lat więzienia. Proces zakończył się 20 maja 2025 r. Tego samego dnia Sąd Okręgowy wydał wyrok, jednak zmienił kwalifikację prawną na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kara wyniosła 8 lat pozbawienia wolności oraz 100 tys. zł zadośćuczynienia. W listopadzie Sąd Apelacyjny w Białymstoku ogłosił wyrok, w którym przyjął, że "czyn oskarżonego stanowił usiłowanie zabójstwa z zamiarem ewentualnym z jednoczesnym spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd podwyższył karę oskarżonemu do 10 lat pozbawienia wolności oraz podwyższył kwotę zadośćuczynienia do 200 tys. zł."Prokuratura zażądała uzasadnienia wyroku i po jego analizie podejmie decyzję co do wywiedzenia kasacji.

Suwałki. Mężczyzna szedł środkiem jezdni. Wcześniej zrobił coś głupiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.