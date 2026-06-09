To najpopularniejsze żeńskie nazwiska w Polsce. Sprawdź, czy jesteś na liście

Nazwisko to jeden z podstawowych elementów naszej tożsamości. Niektóre są jednak tak popularne, że noszą je dziesiątki tysięcy osób. Dane rejestru PESEL pokazują, które nazwiska najczęściej występują wśród żyjących kobiet w Polsce. Liderka zestawienia wyraźnie wyprzedza pozostałe pozycje.