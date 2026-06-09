To najpopularniejsze żeńskie nazwiska w Polsce. Sprawdź, czy jesteś na liście

Nazwisko to jeden z podstawowych elementów naszej tożsamości. Niektóre są jednak tak popularne, że noszą je dziesiątki tysięcy osób. Dane rejestru PESEL pokazują, które nazwiska najczęściej występują wśród żyjących kobiet w Polsce. Liderka zestawienia wyraźnie wyprzedza pozostałe pozycje.
Szczegółowe zestawienie najpopularniejszych nazwisk kobiet w Polsce wraz z liczbą osób noszących poszczególne nazwiska prezentujemy w naszej galerii. Ranking został opracowany na podstawie danych rejestru PESEL dotyczących żyjących obywatelek i pokazuje, które nazwiska od lat należą do najczęściej spotykanych w kraju.
Sprawdź, czy jesteś na liście. Oto 10 najpopularniejszych nazwisk kobiet w Polsce
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Agnieszka Hyży była gościem na ślubie Cichopek. Zdementowała plotkę o zmianie nazwiska
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