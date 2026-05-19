Pościg i blokada na DK 19. Kobieta uciekała przed policją

38-latka nie zatrzymała się do policyjnej kontroli

Pościg prowadzili policjanci z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz

Kobieta uderzyła Renault w radiowóz podczas blokady

Do zdarzenia doszło na DK19 w pobliżu Wiercienia Dużego

Kierująca była trzeźwa i nie była pod wpływem narkotyków

Grozi jej do 5 lat więzienia

Do zdarzenia doszło przed północą. Policjanci z Siemiatycz otrzymali informację, że funkcjonariusze z Bielska Podlaskiego prowadzą pościg za kierującą Renault, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej na terenie Bielska Podlaskiego. Mundurowi z Siemiatycz przygotowali blokadę na drodze krajowej nr 19 w rejonie miejscowości Wiercień Duży.

Kiedy kierująca próbowała ominąć policyjne pojazdy, uderzyła w radiowóz. Chwilę później została zatrzymana przez funkcjonariuszy.

Badanie alkomatem i narkotesterem wykazało, że 38-letnia mieszkanka województwa śląskiego była trzeźwa i nie znajdowała się pod wpływem środków odurzających. Kobieta nie potrafiła jednak wyjaśnić powodów swojego zachowania. Po zatrzymaniu została przewieziona do szpitala.

Jak ustalili policjanci, podczas ucieczki kobieta dopuściła się wielu wykroczeń drogowych. Nie stosowała się między innymi do sygnalizacji świetlnej, zmuszając innych kierowców do gwałtownego hamowania. Miała również poruszać się pod prąd.

38-latka odpowie teraz przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz szereg wykroczeń popełnionych podczas ucieczki. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.