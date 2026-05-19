Historyczna wygrana w znanym polskim uzdrowisku. Szczęśliwiec zgarnął miliony!

Rekordowa wygrana w Augustowie

Zwycięski kupon Ekstra Pensji został wygenerowany metodą „chybił trafił” w jednej z kolektur LOTTO, zlokalizowanej przy ulicy Mostowej 15 w Augustowie. Gracz zdecydował się na zakup dwóch zakładów, a na jednym z nich pojawiły się zwycięskie liczby z 15 maja, czyli: 19, 23, 27, 28, 31 oraz 1.

Podwojona stawka przyniosła fortunę w Augustowie

Triumfator z Augustowa postanowił zagrać z podwójną stawką (x2). Ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ zamiast bazowych pięciu tysięcy złotych, będzie co miesiąc otrzymywać dziesięć tysięcy złotych przez najbliższe dwadzieścia lat! W sumie daje to imponującą kwotę 2,4 miliona złotych. Totalizator Sportowy zwraca uwagę, że przy wyborze maksymalnego mnożnika x10, miesięczne wpływy na konto zwycięzcy wyniosłyby astronomiczne pięćdziesiąt tysięcy złotych w perspektywie dwóch dekad.

Historyczny wynik na Podlasiu

Jak wynika z danych opublikowanych przez Totalizator Sportowy, piątkowy triumf jest absolutnym rekordem w historii wygranych odnotowanych w Augustowie. Warto dodać, że tego samego dnia uśmiech losu powędrował także do gracza Eurojackpot, który w losowaniu zdobył nagrodę III stopnia w wysokości ponad 1,8 miliona złotych (dokładnie 1 804 655,60 zł).

Czytaj też: Kuchenne rewolucje w Białymstoku. Magda Gessler zrewolucjonizowała lokal HoNoTu