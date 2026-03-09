To żeńskie imię wymyślił Adam Mickiewicz. Nosi je ponad 200 tysięcy Polek

Ten unikalny wyraz zadebiutował w naszej kulturze w dziewiętnastym stuleciu za sprawą poematu Adama Mickiewicza. Dzieło „Grażyna” przedstawia losy walecznej litewskiej księżnej, która dowodzi zbrojnym oporem przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu. Wieszcz narodowy wykreował tę nazwę specjalnie dla głównej bohaterki utworu. Z czasem literacki wynalazek przeniknął do mowy potocznej i zyskał wielkie uznanie społeczeństwa. Rządowy serwis dane.gov.pl wskazuje, że obecnie w Polsce żyje dokładnie 223 100 kobiet noszących imię Grażyna.

Jakie jest znaczenie imienia Grażyna?

Poeta samodzielnie wymyślił ten wyraz, nadając mu w pełni przemyślane brzmienie. Eksperci językowi podkreślają, że Mickiewicz czerpał z litewskiego określenia „graži”, oznaczającego „piękną”. Z tego powodu Grażynę należy interpretować jako kobietę olśniewającą urodą. Zabieg ten idealnie korespondował z wizerunkiem bohaterskiej postaci z utworu.

Imię Grażyna bije rekordy popularności w Polsce

Wydanie utworu wieszcza sprawiło, że literackie miano błyskawicznie zyskało ogromną sympatię. Z czasem awansowało do grona najchętniej nadawanych imion żeńskich, królując w drugiej połowie ubiegłego wieku. Dzisiaj noworodki rzadziej otrzymują to miano, jednak słowo to wciąż budzi powszechną rozpoznawalność. Jego książkowe korzenie czynią Grażynę jednym z najbardziej fascynujących przykładów nazwy wymyślonej przez pisarza.

