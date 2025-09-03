Tragedia na polowaniu. Myśliwy postrzelił śmiertelnie innego myśliwego. Pomylił go z dzikiem

Jacek Chlewicki
2025-09-03 9:37

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 58-letniemu mężczyźnie oskarżonemu o nieumyślne spowodowanie śmierci 35-letniego mężczyzny. Do tragedii doszło podczas polowania.

Myśliwy zastrzelił człowieka. Marcin Możdżonek grzmi po tragedii. Nie ma żadnego wytłumaczenia.

Autor: Shutterstock
Do zdarzenia doszło 30 sierpnia 2024 r. około godziny 22 w gminie Giby. - Podczas polowania na dziki oskarżony będąc przekonany, że widzi dzika stojącego w polu kukurydzy, oddał strzał z broni myśliwskiej typu sztucer. Niestety okazało się, że postrzelony w tułów został inny mężczyzna, również uczestnik polowania - informuje prok. Wojciech Piktel, zastępca Prokuratora Okręgowego w Suwałkach. Jak informuje "Fakt", 57-latek natychmiast wezwał pomoc, a następnie sam próbował ratować postrzelonego kolegę, próbując zatamować krwawienie.

35-latek doznał ciężkich obrażeń i zmarł po kilku godzinach, po przewiezieniu do szpitala. Prokuratura podkreśla, że strzelający mężczyzna był trzeźwy.

- Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator zarzucił mu spowodowanie śmierci poprzez działanie nieumyślne, bez zamiaru pozbawienia życia. Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności - prok. Wojciech Piktel.

Niedawno w woj. lubelskim doszło do podobnego zdarzenia. W nocy z 16 na 17 sierpnia w Młyniskach podczas polowania 40-letni myśliwy śmiertelnie postrzelił 60-latka, biorąc go za zwierzynę.

Protest przeciw myśliwym w Lublinie. "Maszerowali ku pamięci ofiar - ludzi i zwierząt"
