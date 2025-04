i Autor: Shutterstock

Tragedia na porodówce. Nie żyje dziecko 23-letniej kobiety

Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła zarzuty ginekologowi z jednego z tamtejszych szpitali, oskarżając go o błąd w sztuce medycznej. Lekarzowi zarzuca się, że nieumyślnie naraził dziecko 23-letniej kobiety na utratę życia lub zdrowia. Sprawa trafiła do sądu, a lekarzowi grozi do pięciu lat więzienia. Co dokładnie wydarzyło się na porodówce?