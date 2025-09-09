Do tej tragedii doszło w poniedziałek 8 września około godziny 12. Pociag relacji Białystok Czeremcha śmiertelnie potrącił kobietę. Jak informuje Radio Białystok, było to między przystankami Białystok Nowe Miasto - Białystok Stadion. Do potrącenia doszło na torach poza przejściami i przejazdami kolejowymi.

- Z powodu potrącenia osoby postronnej poza przejściami i przejazdami przez pociąg PR nr 10402 (R) relacji Białystok – Czeremcha na linii jednotorowej na odcinku Białystok – Lewickie nastąpiła przerwa w ruchu pociągów. Na odcinku Białystok – Lewickie – Białystok uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa za odwołane pociągi - czytamy na grupie Kolejowe Podlasie.

Przebywanie w pobliżu torów kolejowych wymaga szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim nie wolno przechodzić przez tory w miejscach niedozwolonych – do tego służą wyłącznie wyznaczone przejazdy i przejścia. Należy pamiętać, że pociąg porusza się z dużą prędkością i nie jest w stanie zatrzymać się natychmiast, dlatego wchodzenie na tory bez upewnienia się, że są wolne, stanowi ogromne zagrożenie. Istotne jest także unikanie korzystania ze słuchawek czy telefonu podczas zbliżania się do torów, gdyż może to ograniczyć czujność i uniemożliwić usłyszenie nadjeżdżającego składu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i młodzież, które często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa – to rolą dorosłych jest przypominanie im o ryzyku i właściwych zachowaniach w takich miejscach.